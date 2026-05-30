Uşak'ta Kaza: 5 Yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.V.K. (21) idaresindeki 64 AEK 050 plakalı otomobil ile R.V. (28) yönetimindeki 64 ADK 516 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince otomobil sürücüleri ile 64 AEK 050 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan S.P. (21), M.Ş. (20) ve diğer otomobilde yolcu konumunda bulunan D.Ç. (27) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK