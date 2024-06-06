Uşak'ta kaza: CHP İl Genel Meclis Üyesi ağır yaralandı

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Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen kazada CHP İl Genel Meclis Üyesi Erkan Aras, ağır yaralandı.

Kaza, Uşak-Banaz karayolu üzerinde Banaz Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erkan Aras (48) idaresindeki 34 ANH 279 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atması sonucu Aras'ın araçtan fırladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince Enver Aras ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Aras'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. - UŞAK