Uşak'ta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
Uşak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya girerek takla attı, sürücü öldü.
Uşak'ta kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobilin takla atması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Uşak-Selendi kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Köroğlu (64) idaresindeki 45 ATK 454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi ve takla attı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, sürücü Hüseyin Köroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Köroğlu'nun cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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