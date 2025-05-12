Uşak'ta Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Uşak'ta kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyen 19 yaşındaki genç 2 kişiyi yaraladı

UŞAK - Uşak'ta bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyen 19 yaşındaki genç 1'i müşteri olan 2 kişiyi yaraladı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Özdemir Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. henüz belirlenemeyen nedenle kuyumcuya giderek tabancayla ateş açmasının ardından olay yerinden kaçtı.

Tabancayla ateş edildikten sonra, iş yeri sahibinin kardeşi Ç.S. ve kuyumcuda bulunan müşterilerden H.K. mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, 112 Sağlık ekiplerince yaralılar ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu, ticari taksi ile kaçtığı öğrenilen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.