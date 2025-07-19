Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

19.07.2025 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta motosikletin şarampole devrilmesi sonucu, motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Hatıplar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. (52) idaresindeki 64 ADG 074 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Banaz, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
TBMM’de “ayı“ tartışması Vekillerden ağza alınmayacak sözler TBMM'de "ayı" tartışması! Vekillerden ağza alınmayacak sözler
CHP’li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı, işte istenen ceza Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı, işte istenen ceza
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
Çağla Şıkel tatilde coştu Çeşme gecelerinde oryantal şov Çağla Şıkel tatilde coştu! Çeşme gecelerinde oryantal şov
Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti

08:22
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
07:29
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası
Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
06:55
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
22:53
Ankara’da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü Sular, evin duvarını patlattı
Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
19:59
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
11:48
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
11:38
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
11:38
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
11:36
Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı
Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı
11:18
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok
11:16
İnan Kıraç’ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı
İnan Kıraç'ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 08:43:29. #7.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.