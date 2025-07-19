Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Uşak'ta motosikletin şarampole devrilmesi sonucu, motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Hatıplar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. (52) idaresindeki 64 ADG 074 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK