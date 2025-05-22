Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta bir motosikletin orta refüje çarpması sonucu sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yolcu ise hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Ferhat Arslan (51) idaresindeki 01 APF 251 plakalı motosiklet Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, sürücü ve yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü Ferhat Arslan ve yolcu konumundaki N.S. (58) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan'a burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, N.S'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK