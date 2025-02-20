Uşak'ta Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Uşak'ta Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama

Uşak\'ta Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama

Uşak'ta düzenlenen narkotik operasyonunda 6 gözaltından 5'i tutuklandı, sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

20.02.2025 10:54
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Uşak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramalarda, bir miktar sentetik ecza, 6 kullanımlık A-4 bonzai, 13 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika

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