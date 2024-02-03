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Uşak'ta Panelvan Araç Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Uşak'ta Panelvan Araç Kazası: 4 Yaralı

Uşak\'ta Panelvan Araç Kazası: 4 Yaralı

Uşak'ta panelvan araç önce park halindeki minibüse ardından ise kaldırımda bekleyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

03.02.2024 22:41
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Uşak'ta panelvan araç dehşet saçtı: 4 yaralı

Panelvan araç önce park halindeki minibüse ardından ise kaldırımda bekleyen yayaya çarptı

UŞAK - Uşak'ta panelvan araç önce park halindeki minibüse ardından ise kaldırımda bekleyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Fatih Mahallesi Ova Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen Volkswagen marka 64 ACA 905 plakalı panelvan araç önce park halindeki Karsan marka 64 ACH 507 plakalı minibüse ardından ise kaldırımda bekleyen M.T.'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi sonucu olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan yaya ve araçta yolcu konumunda bulunan S.M. ve E.H. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza yerinden kaçan panelvan sürücüsünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Uşak'ta Panelvan Araç Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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