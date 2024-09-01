Uşak'ta Sağanak Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü - Son Dakika
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Uşak'ta Sağanak Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü

Uşak\'ta Sağanak Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Uşak'ta beklenen yağış kent genelinde akşam üzeri saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerlerken, yoldan karşıdan karşıya çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Şiddetli yağan yağmur suları bazı yolları ulaşıma kapatırken, çok sayıda iş yerini ve evi su bastı. İhbar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ve vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahalesi ile yollar yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan bazı esnaflar da dükkanlarına su basmaması için önlem aldı.

01.09.2024 19:30  Güncelleme: 19:40
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Uşak'ta etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Uşak'ta beklenen yağış kent genelinde akşam üzeri saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerlerken, yoldan karşıdan karşıya çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Şiddetli yağan yağmur suları bazı yolları ulaşıma kapatırken, çok sayıda iş yerini ve evi su bastı. İhbar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ve vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahalesi ile yollar yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan bazı esnaflar da dükkanlarına su basmaması için önlem aldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Sağanak Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Sağanak Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü - Son Dakika
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