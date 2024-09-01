Uşak'ta Şiddetli Yağış Sonrası Vali Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Uşak'ta Şiddetli Yağış Sonrası Vali Açıklama Yaptı

Uşak\'ta Şiddetli Yağış Sonrası Vali Açıklama Yaptı

Uşak Valisi Turan Ergün, kent genelinde meydana gelen olumsuzluklar hakkında açıklamalarda bulundu. Yağış sonrası 72 araç ve 248 personel görevlendirildi.

01.09.2024 21:12  Güncelleme: 21:13
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Uşak Valisi Turan Ergün, kent genelinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen olumsuzluklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Uşak'ta beklenen yağış kent genelinde akşam üzeri saatlerinde başladı. Etkili olan yağış sonrası kent genelinde meydana gelen olumsuzluklardan dolayı AFAD il binasında açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Turan Ergün 72 araç ve 248 personelin sahada olduğunu dile getirerek; "112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu yağışla ilgili toplamda 706 ihbar geldi. Bunların tabi mükerrerleri de var. Bunlar elendikten sonra 137'si aktif vaka haline dönüştürüldü. Bu vakaların 110'u su baskını, 27'si mahsur kalmaydı. Mahsur kalma olaylarının tamamına müdahale edildi ve hepsi kurtarıldı vatandaşların. Şu anda mahsur kalan kimse yok. Diğer su baskını olaylarına da, itfaiye, AFAD, belediye, diğer kamu kurum ve kuruluşları müdahale ediyorlar. Bu suları boşaltmak için çalışmalar sürüyor, sabaha kadar çalışmalar devam edecek. 72 araç ve 248 personel yağışla ilgili görevdeler." dedi.

Vali Ergün, sözlerine şöyle devam etti: "AFAD Merkezi'nde biz arkadaşlarımızla birlikte olayları takip ediyoruz. Şu anda Uşak'ta trafikle ilgili herhangi bir sorun yok. Bütün yollarda trafik akımı devam ediyor. Meteoroloji Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre, yağış aralıklarla devam edecek. Ama bu şekilde etkisi kalmadı diyebiliriz. Şu anda bizim acil herhangi bir sorunumuz kalmadı. Sadece su baskınlarını, bazı iş yerlerinde ve resmi binalarda bodrum katlarını basan suların boşaltılması için çalışıyoruz." dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Şiddetli Yağış Sonrası Vali Açıklama Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Şiddetli Yağış Sonrası Vali Açıklama Yaptı - Son Dakika
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