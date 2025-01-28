Uşak'ta silahlı saldırı: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta silahlı saldırı: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Uşak'ta seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 12 yaşındaki Emirhan Karahan yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

28.01.2025 01:24
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Uşak'ta seyir halindeki hafif ticari araca tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta yolcu konumunda bulunan 12 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta meydana geldi. E. Karahan idaresindeki hafif ticari araca kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca tabancayla ateş açıldı.

OLAYL AİLGİLİ 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ateş açılması sonucu araçta yolcu konumunda bulunan sürücünün oğlu Emirhan Karahan ağır yaralandı. 12 yaşındaki çocuk babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 12 yaşındaki çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerince olaya ilişkin 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Uşak\'ta silahlı saldırı: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Çocuk, Uşak, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta silahlı saldırı: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • aragorn:
    MUZ CUMHURİYETİ... 18 1 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    ülkede artık yaşamak pamuk ipliğine baglı ve tesadüfi oldu ülkeyi caniler ve hukuksuzlar acımasız kapitalist sömürgenler ele geçirdi biti bu ülke bu çok net 1 0 Yanıtla
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