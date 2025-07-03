Uşak\'ta Tarım Arazisinde Yangın: İki Gözaltı

Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım arazisinde başlayıp meşelik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Balabancı köyünde saman balyalama makinesinden dolayı tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek meşelik alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 2 helikopter, 9 arazöz, 10 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı sevk edildi. Yangın, ekiplerin 7 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Vali Aktaş, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Uşak Valisi Naci Aktaş, söndürme çalışmalarını yerinde incelemelerde bulunarak, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle'den bilgi aldı. Öte yandan, yangına ilişkin saman balyalama makinesini kullanan 2 kişi ise gözaltına alındı. - UŞAK