Uşak'ta Tır Kazası: 3 Yaralı, 1'inin Hayati Tehlikesi Var - Son Dakika
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Uşak'ta Tır Kazası: 3 Yaralı, 1'inin Hayati Tehlikesi Var

Uşak\'ta Tır Kazası: 3 Yaralı, 1\'inin Hayati Tehlikesi Var
12.07.2026 15:14
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Uşak'ta kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücünün durumu kritik.

Uşak'ta kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Uşak-Ulubey karayolu Omurca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (42) idaresindeki 06 DAD 862 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sürücü A.K. (42) ile yolcu konumunda bulunan Ü.D. (58) ve S.G. (41), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta Tır Kazası: 3 Yaralı, 1'inin Hayati Tehlikesi Var - Son Dakika

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