Traktör Devrildi: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Uşak'ın Banaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Yenice köy yakınlarında ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D. (38) yönetimindeki 64 FF 373 plakalı traktör seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana devrildi. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi sonucu bölgeye 112 Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince traktör sürücüsü ve traktörde yolcu konumunda bulunan Melih Gezer (7), Mükerrem Demir (37) ve M.G. (42) Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Melih Gezer ve Mükerrem Demir hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK