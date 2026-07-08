Uşak\'ta Traktör Kazalarını Önleme Semineri

Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, traktör kazalarının önlenmesi amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Eşme ilçesi Güllübağ Köyü'nde gerçekleştirilen seminerde, "Reflektör Tak Görünür Ol" sloganı kapsamında traktör kullanıcılarına güvenli sürüş konusunda eğitim verildi.

Seminerde vatandaşlara, traktör römorklarında reflektör kullanımının önemi, sarı çakar lamba ve yeterli ışık donanımının bulundurulması, ROPS koruma çerçevesinin hayati önemi, kask kullanımı, grup halinde sürüşlerde dikkat edilmesi gereken kurallar, aşırı hızın oluşturduğu riskler, emniyet kemeri kullanımı ile genel trafik kuralları hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitim sonunda katılımcılara trafik güvenliği konusunda hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtılarak, alınacak basit tedbirlerle traktör kazalarının ve can kayıplarının önüne geçilebileceği vurgulandı. - UŞAK