Uşak'ta eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde eş zamanlı 12 adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, 876 adet kullanımlık A4 bonzai, 56 gram metamfetamin, 4 adet hassas terazi, 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 88 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama - Son Dakika
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