Uşak\'ta Yangın Faciası: 79 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 79 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, 1 kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın, merkeze bağlı Muharremşah köyünde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y'ye ait evde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Sağlık, AFAD, jandarma, Uşak Belediyesi'ne ve Uşak Deri (KARMA) Organize Sanayi Bölgesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince evde bulunan S.Y. (32) ve Z.T.A. (3) evden çıkartılırken, dumandan etkilenen S.Y. ise 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sararken, itfaiye ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında evde bulunan Cennet Acıbadem'in (79) dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Acıbadem'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan S.Y'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK