Uşak\'ta Yılbaşı Cinayeti: Katil Zanlısı Tutuklandı

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Uşak'ta yılbaşı gecesi işlenen cinayetin katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, yılbaşı gecesi Uşak merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köye yakın bir noktada yol kenarında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekiplerince baş kısmına taşla vurulduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay günü şahsın kimliği tespit edilemezken yapılan çalışmalar neticesinde kimlik teşhisi için Konya'dan gelen aile, cesedin Barış Dedeoğlu'na ait olduğunu teşhis etti.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılmasın ardından şüpheli Adem Ç.'nin (37) yakalanması için çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Adem Ç.'nin dün akşam saatlerinde Konya- Karaman karayolunda araç ile seyir olduğu bilgisine ulaşan Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından araç durdurularak Adem Ç. gözaltına alındı.

Adem Ç. daha sonra Konya'dan Uşak'a getirildi. Burada jandarma ekiplerince yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Adem Ç. ifadesinde Barış Dedeoğlu ile yakın arkadaş olduklarını ve ticaret yaptıklarını belirtirken, Uşak'a gelmek için herhangi bir plan yapmadan yola çıktıklarını ve aralarında bir anlaşmazlık olduğunu ifade etti. - UŞAK