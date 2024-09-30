Uşak'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen orman yangınanı kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Karaköse köyü yakınlarında ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz itfaiye aracı, iş makinesi ve helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Ekiplerin müdahalesi ile yangının 21. saatinde kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise devam ediyor. - UŞAK