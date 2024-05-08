Uşak ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uşak ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Uşak ve Mersin\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Uşak ve Mersin ilinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 adrese düzenlenen baskınlarda 12 kişi tutuklandı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edilerek tutuklandı. İki şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

08.05.2024 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak ve Mersin ilinde 14 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak'ta ve Mersin'de 7 Mayıs tarihinde eş gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli göz altına alınmıştı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınarak, gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Mersin, Uşak, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:20 Fatih Karagümrük’ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:59 Bülent Arıınç, ’’O benim kahramanım’’ demişti Özgür Özel’in şehit cenazesinde telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu’ymuş Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in şehit cenazesinde telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:36 Ayşe Ateş’in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı Ayşe Ateş'in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
21:45 Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 22:45:42. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement