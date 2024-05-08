Uşak ve Mersin\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

3.Sayfa

Uşak ve Mersin ilinde 14 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak'ta ve Mersin'de 7 Mayıs tarihinde eş gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli göz altına alınmıştı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınarak, gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - UŞAK