Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyarete gelenler böyle görüntülendi - Son Dakika
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Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyarete gelenler böyle görüntülendi

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15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü dolayısıyla Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden vatandaşlar, dron ile havadan görüntülendi. Şehit yakınları ve gaziler, anıta gelerek Kuran'ı Kerim okuyarak dualar etti.

15.07.2024 14:55
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Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyarete gelenler böyle görüntülendi

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Vatandaşların ziyareti dron ile böyle görüntülendi.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Hain darbe girişiminin 8. yıldönümü dolayısıyla ülke genelinde birtakım etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi de sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Anıta gelen şehit yakınları ve gaziler, Kuran'ı Kerim okuyarak dualar etti. 15 Temmuz Şehitler Anıtına ziyarete gelen vatandaşlar, dron ile havadan görüntülendi.

Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Anıtı\'na ziyarete gelenler böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

15 Temmuz, Üsküdar, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyarete gelenler böyle görüntülendi - Son Dakika


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