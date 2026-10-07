Özel Üsküdar Amerikan Lisesi'nin trafosu alev aldı: Muhabirin çekimine veli engeli - Son Dakika
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Özel Üsküdar Amerikan Lisesi'nin trafosu alev aldı: Muhabirin çekimine veli engeli

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Özel Üsküdar Amerikan Lisesi\'nin trafosu alev aldı: Muhabirin çekimine veli engeli
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Üsküdar'daki Özel Üsküdar Amerikan Lisesi'nde elektrik trafosu, nedeni henüz bilinmeyen bir yangınla alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, onarım için bölgenin elektriği kesildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda okul çevresinde kısa süreli panik oluştu. Görüntü almak isteyen muhabire bazı veliler ve güvenlik görevlileri engel olmaya çalıştı, o gerginlik anları da kayda geçti.

İSTANBUL (İHA) – Üsküdar Amerikan Lisesi'nin trafosunda yangın çıktı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bazı velilerin olay yerinden görüntü almaya çalışan muhabiri engellemeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ, ELEKTRİK KESİLDİ

Üsküdar'da bulunan Özel Üsküdar Amerikan Lisesi'nin elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle birlikte yangın söndürülürken, tedbir amacıyla bölgedeki elektrik kesilerek onarım çalışması yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, okul çevresinde kısa süreli panik yaşandı.

VELİLER MUHABİRİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, olay yerinde görev yapan muhabirin görüntü alması, bazı veliler ve güvenlik görevlileri tarafından engellenmeye çalışılırken, yaşanan kısa süreli gerginlik anları kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
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