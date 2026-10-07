Özel Üsküdar Amerikan Lisesi\'nin trafosu alev aldı: Muhabirin çekimine veli engeli

İSTANBUL (İHA) – Üsküdar Amerikan Lisesi'nin trafosunda yangın çıktı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bazı velilerin olay yerinden görüntü almaya çalışan muhabiri engellemeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ, ELEKTRİK KESİLDİ

Üsküdar'da bulunan Özel Üsküdar Amerikan Lisesi'nin elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle birlikte yangın söndürülürken, tedbir amacıyla bölgedeki elektrik kesilerek onarım çalışması yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, okul çevresinde kısa süreli panik yaşandı.

VELİLER MUHABİRİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, olay yerinde görev yapan muhabirin görüntü alması, bazı veliler ve güvenlik görevlileri tarafından engellenmeye çalışılırken, yaşanan kısa süreli gerginlik anları kameralara yansıdı.