Üsküdar Belediyesi soruşturmasında şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ardından polis eşliğinde getirildikleri Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Öte yandan, şüphelilerin hastaneye getirilişi sırasında güvenlik önlemleri alınırken, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından yeniden polis araçlarına bindirildikleri görüldü.
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