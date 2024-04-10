Üsküdar\'da bir kafede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu

Üsküdar'da gece saatlerinde kafe olarak hizmet veren bir iş yerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın saat 03.00 sularında Mimar Sinan Mahallesi Kassam Çeşme Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek bütün binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alınabildi. Yanan iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL
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Uşak merkeze bağlı Karaağaç Göleti'nde meydana gelen otomobil kazasında, Erkan Özçelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.
Üsküdar'da gece saatlerinde kafe olarak hizmet veren bir iş yerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucunda iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Van'da akşam saatlerinde şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sağanak yağmur nedeniyle şehir merkezinin birçok yeri sular altına kaldı.
Van'da akşam saatlerinde şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde su baskınları da yaşandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir aile içi kavgada bir kişi babasını ve üvey annesini silahla öldürdükten sonra kardeşi tarafından kesici aletle yaralanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve baba, üvey anne ve oğulun hayatını kaybettiği belirlendi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde mal varlığı sebebiyle çıkan kavga sonucunda büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, küçük kardeş ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. 3 kişinin hayatını kaybettiği aileden geriye sadece fotoğrafları kaldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde yaşanan kavgada büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, kardeşi ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, geriye fotoğrafları kaldı.
Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, katıldığı bir özel röportajda "Sinan'ı öldürenlerden her kötülüğü beklerim. Katilleri biliyorum ama somut delilim yok." ifadelerini kullandı.
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