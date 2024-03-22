Üsküdar'da iş adamının otomobili çalındı, hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Üsküdar'da iş adamının otomobili çalındı, hırsızlık şüphelisi yakalandı

Üsküdar\'da iş adamının otomobili çalındı, hırsızlık şüphelisi yakalandı

Üsküdar'da bir iş adamının otomobili çalındıktan sonra evinden 20 bin lira çalındığı fark edildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık şüphelisi, çalıntı araçla yakalandı ve ifadesinde suçunu itiraf etti. Hakan A., 3 ayrı hırsızlık olayından dolayı gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

22.03.2024 16:07  Güncelleme: 16:12
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Üsküdar'da iş adamının otomobilini çalan hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. 3 ayrı hırsızlık olayına karışan şüphelinin çaldığı otomobille kıskıvrak yakalandığı anlar ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Küçük Çamlıca Mahallesi Küçük Çamlıca Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde hastaneye gitmek için araba garajına giden iş adamı Fuat Karslı, aracının yerinde olmadığını gördü. Çalışanını aradığında çalışanının aracı almadığını öğrenince evini kontrol etti ve evinden 20 bin lira çalındığını fark etti. Durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şapkalı bir şahsın gelerek ikamet içerisine girdiği akabinde garajda bulunan aracı alarak Üçer Sokak istikametinden Üçpınarlar Caddesi istikametine giriş yaptığını tespit etti.

Olayı gerçekleştiren şahsın Hakan A. olduğu belirlendi. Şüpheli 19 Mart'ta saat 16.30 sıralarında bahse konu çalıntı araçla önü kesilerek yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, çalıntı araç muhafaza altına alındı. Şüpheli ifadesinde hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Çaldığı tablet ve hoparlörü kendi rızasıyla teslim etmek istediğini, ayrıca diğer ikametten çalmış olduğu 20 bin TL'yi banka hesabına attığını söyledi. Ele geçirilen suç unsurları müştekilere teslim edildi.

3 farklı hırsızlık olayından gözaltına alınan Hakan A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, hırsızlık anı ve şüphelinin polisler tarafından yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Üsküdar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da iş adamının otomobili çalındı, hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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