Üsküdar'da iş adamının otomobilini çalan hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. 3 ayrı hırsızlık olayına karışan şüphelinin çaldığı otomobille kıskıvrak yakalandığı anlar ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Küçük Çamlıca Mahallesi Küçük Çamlıca Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde hastaneye gitmek için araba garajına giden iş adamı Fuat Karslı, aracının yerinde olmadığını gördü. Çalışanını aradığında çalışanının aracı almadığını öğrenince evini kontrol etti ve evinden 20 bin lira çalındığını fark etti. Durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şapkalı bir şahsın gelerek ikamet içerisine girdiği akabinde garajda bulunan aracı alarak Üçer Sokak istikametinden Üçpınarlar Caddesi istikametine giriş yaptığını tespit etti.
Olayı gerçekleştiren şahsın Hakan A. olduğu belirlendi. Şüpheli 19 Mart'ta saat 16.30 sıralarında bahse konu çalıntı araçla önü kesilerek yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, çalıntı araç muhafaza altına alındı. Şüpheli ifadesinde hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Çaldığı tablet ve hoparlörü kendi rızasıyla teslim etmek istediğini, ayrıca diğer ikametten çalmış olduğu 20 bin TL'yi banka hesabına attığını söyledi. Ele geçirilen suç unsurları müştekilere teslim edildi.
3 farklı hırsızlık olayından gözaltına alınan Hakan A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, hırsızlık anı ve şüphelinin polisler tarafından yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Üsküdar'da iş adamının otomobili çalındı, hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlarımıza ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan 'Nitelikli Dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.
Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'nde komşu olan bir grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da, hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari N.E, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde eski eşine ait evde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde çıkan yangında ev küle dönerken, yanmayan iki adet Kur'an-ı Kerim itfaiye ekipleri tarafından ev sahibine teslim edildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Ankara, Aydın ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, birçok elektronik cihaz ve para ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Eskişehir'de mahkeme kararına rağmen yol kenarı otoparklarından para alınması devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in davası zaman aşımından düştü.
Kayseri'de polis memuru Murat Akpınar'ı öldüren sanığa 'kasten öldürme' suçundan 41 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık A.T.'ye 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl, 2 ayrı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 3 ay ve 'yaralama' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Sanık C.T. ise 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Malet-2 Konteyner kentte meydana gelen 9 ayrı klima hırsızlığı olayı sonrası polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda zanlı M.S.U. yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eyüpsultan'da T.C.'nin Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazadan kısa süre önce annesi yazar Eylem Tok ile kafede buluştuğu anlar kameraya yansıdı. Aynı görüntülerde Eylem Tok'un bir süre sonra kafeden ayrılan T.C.'nin kaza yaptığını öğrendiği anlar da yer alıyor.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, Savcılığa ifade veren Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in ifadesi ortaya çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?