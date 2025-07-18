Üsküdar\'da lüks otomobil alev alev yandı

Üsküdar'da seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü son anda kendini kurtarırken, yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki BMW marka bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otomobili yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Bu sırada yoldan geçen bir beton mikserinin sürücüsü, mikserdeki suyla alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobilin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL