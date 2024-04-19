Üsküdar'da öğrencileri taşıyan servis aracının kaza anı kamerada
İSTANBUL - Üsküdar'da öğrencileri taşıyan servis yokuş aşağı indiği sırada önce istinat duvarına, sonra da park halindeki araçlara çarptı. Facianın eşiğinden dönüldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Üsküdar Burhaniye Mahallesi, Bahçeler Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Otokar marka 34 KAV 097 plakalı sevis aracı, yokuş aşağı indiği sırada yağmurunda etkisiyle duramayıp önce istinat duvarına, ardından da sokak üzerinde park halindeki araçlara çarptı. Kazada servis şoförü ve servisin içindeki öğrencilerin bazıları hafif yaralandı. Kazadan etkilenen bazı öğrenciler olay yerinde sinir krizi geçirdi. Servisin içindeki hafif yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracının yokuş aşağı hızlıca kaydığı ve park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.
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