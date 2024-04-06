Üsküdar'da Sakal-ı Şerif'e Yoğun İlgi - Son Dakika
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Üsküdar'da Sakal-ı Şerif'e Yoğun İlgi

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Üsküdar'da Kadir Gecesi dolayısıyla Şüheda Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bin aydan daha mübarek bu gecede dünya birincisi hafızlardan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinlendi ve yurdun birlik ve beraberliği için dualar edildi. Hz. Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerif'i her yıl olduğu gibi bu yılda Kadir Gecesi'nde teravih namazının akabinde halkın ziyaretine açıldı.

06.04.2024 03:33  Güncelleme: 03:37
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Üsküdar'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

İSTANBUL - Üsküdar'da Kadir Gecesi dolayısıyla Şüheda Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Derneği Kadir Gecesi'ne özel bir programı düzenlendi. Bin aydan daha mübarek bu gecede dünya birincisi hafızlardan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinlendi ve yurdun birlik ve beraberliği için dualar edildi. Şüheda Camii'nde muhafaza edilen kutsal emanetler arasında bulunan Hz. Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerif'i her yıl olduğu gibi bu yılda Kadir Gecesi'nde teravih namazının akabinde halkın ziyaretine açıldı.

Kaynak: İHA

Kadir Gecesi, Üsküdar, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Sakal-ı Şerif'e Yoğun İlgi - Son Dakika

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