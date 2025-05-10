Üsküdar'da Silahlı Saldırı: Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Üsküdar'da Silahlı Saldırı: Şüpheliler Yakalandı

İstanbul Üsküdar'da bir fırını kurşunlayan iki şüpheli yakalandı. Olayda bir kişi tutuklandı.

10.05.2025 19:06
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Üsküdar'da şüphelilerin saldırı öncesi keşif anları güvenlik kamerasında

Silahlı saldırganlar yakalandı: "400 bin alacağım, 100 binini sana vereyim, suçu başkasına atarız"

İSTANBUL - Üsküdar'da bir iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı. 400 bin TL alacakları karşılığında saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin saldırı öncesi keşif ve saldırıyı gerçekleştirmek üzere işyerine gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Nisan'da sabah saatlerinde Üsküdar İcadiye Mahallesi Cemil Meriç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah iş yerini açmaya gelen fırın işletmecisi, deponun camlarında ve yakındaki bir aracın bagajında kurşun izleri olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede saldırının gece saatlerinde gerçekleştiği belirlendi. Olaydan yaklaşık 1 saat önce fırına keşif yaptığı tespit edilen şüphelilerin, daha sonra beyaz bir araçla tekrar gelerek ateş açtıkları ardından olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. İlk olarak araç içerisinden ateş açan şüpheliler daha sonra araçtan inerek ateş etmeye devam etti. 6-7 el ateş açıldıktan sonra şüpheliler yeniden araca binerek olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Fırının işletmecisi A.B., sabah iş yerini açmaya geldiğinde, iş yerinin depo kısmında 5 adet, yan binanın giriş kapısı üzerinde 2 adet, apartman önünde park halinde bulunan U.Ü.Ç. isimli kişiye ait otomobilin bagaj kısmında ise 1 adet kurşun isabeti olduğunu gördüklerini söyledi. A.B., kimseyle husumetlerinin olmadığını, herhangi bir tehdit almadıklarını belirtti.

"400 bin alacağım, 100 binini sana vereyim, suçu başkasına atarız"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında şüphelilerden birinin olay öncesi Kadıköy Fikirtepe'de bulunan bir rezidanstan çıktığı, taksiyle Çamlıca Tepesi'ne gittiği ve burada araç ile silah teslim aldığı belirlendi. Ardından Üsküdar'a geçerek plakaları siyah bantla kapatılan araçla saldırıyı gerçekleştirdiği, olay sonrası Avrupa Yakası'na geçtiği öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucu 6 Mayıs Salı günü düzenlenen eş zamanlı, özel harekat destekli operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. E.H.'nin saldırı öncesinde B.A.'ya "400 bin TL alacağım, bunun 100 bin TL'sini sana vereyim, sen ateş et. Yakalarsak suçu başkasına atarız" dediği iddia edildi. Tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler, 7 Mayıs Çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Olayda silahı kullanan ve 7 suç kaydı bulunan E.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 adet tehdit, 1 adet 6136 SKM ve 1 adet kişilerin huzur ve sükunu bozma suç kaydı bulunan B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarında, şüphelilerin araçla keşif yaptıktan sonra araçtan inerek dükkana doğru koştuğu ve ardından tekrar araca yöneldiği görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Silahlı Saldırı: Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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