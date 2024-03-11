Üsküdar'ın sakin havasını ve manzarasını görmek isteyen vatandaşlar Üsküdar'a giderek, ilk sahurda büfelerde ve belediye banklarında piknik yaparak sahur yaptı.
11 Ayın Sultanı Ramazan'ı Şerifin ilk günü, pazar akşamı ilk teravih namazı eda edildikten sonra, pazartesi sabahı yapılan sahur ile başladı. Gözlerin, dilin, kulağın bütün nefsin disipline girdiği, sağlıklı olmanın önemli bir nedeni olan, Müslümanların Allah'a dualar ile yaklaştığı huzurlu günlerin olduğu, bereketli sofraların kurulduğu 11 Ayın Sultanı Ramazan günleri başladı.
Üsküdar'da ilk sahur vatandaşlar tarafından sahil manzarasında yapıldı
Üsküdar'da sahur yapan Yasemin Irak, "Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum, öncelikle ben biraz Üsküdar'da biraz Londra'da yaşıyorum, 1 haftalık gelmiştim 1 ay önce biletimi yaktım dönmedim, Ramazan yaklaştığı için buradaki bu havayı teneffüs etmek istedim. Üsküdar bunun için çok iyi bir semt, sabahın şu sesleri Londra'da yok. Birazdan ezanı duyacağız, şu canlılık yaşayan bir şehir olduğu için ilk sahurumuzu yaptık açık" dedi.
Kerem Uysal, "İlk sahurumuzu arkadaşlarla Üsküdar sahilde yapıyoruz, heyecanlıyız inşallah ramazan bize güzellikler getirir" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Üsküdar'da Vatandaşlar Sahur İçin Piknik Yaptı - Son Dakika
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, S.F. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 100 bin dal TAPDK bandrolü sökülmüş boş makaron ile TAPDK bandrolü sahte olduğu değerlendirilen 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 33 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
75 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-13' operasyonlarında, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-13' operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 4 tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?