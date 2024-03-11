Üsküdar\'da Vatandaşlar Sahur İçin Piknik Yaptı

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Üsküdar'ın sakin havasını ve manzarasını görmek isteyen vatandaşlar Üsküdar'a giderek, ilk sahurda büfelerde ve belediye banklarında piknik yaparak sahur yaptı.

11 Ayın Sultanı Ramazan'ı Şerifin ilk günü, pazar akşamı ilk teravih namazı eda edildikten sonra, pazartesi sabahı yapılan sahur ile başladı. Gözlerin, dilin, kulağın bütün nefsin disipline girdiği, sağlıklı olmanın önemli bir nedeni olan, Müslümanların Allah'a dualar ile yaklaştığı huzurlu günlerin olduğu, bereketli sofraların kurulduğu 11 Ayın Sultanı Ramazan günleri başladı.

Üsküdar'da ilk sahur vatandaşlar tarafından sahil manzarasında yapıldı

Üsküdar'da sahur yapan Yasemin Irak, "Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum, öncelikle ben biraz Üsküdar'da biraz Londra'da yaşıyorum, 1 haftalık gelmiştim 1 ay önce biletimi yaktım dönmedim, Ramazan yaklaştığı için buradaki bu havayı teneffüs etmek istedim. Üsküdar bunun için çok iyi bir semt, sabahın şu sesleri Londra'da yok. Birazdan ezanı duyacağız, şu canlılık yaşayan bir şehir olduğu için ilk sahurumuzu yaptık açık" dedi.

Kerem Uysal, "İlk sahurumuzu arkadaşlarla Üsküdar sahilde yapıyoruz, heyecanlıyız inşallah ramazan bize güzellikler getirir" dedi. - İSTANBUL