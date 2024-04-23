Üsküdar-Samandıra metro hattında 2 yolcusuz metro çarpıştı - Son Dakika
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Üsküdar-Samandıra metro hattında 2 yolcusuz metro çarpıştı

M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında eğitim amaçlı kullanılan ve içerisinde yolcu bulunmayan iki metro çarpıştı. Olay sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken, metro istasyonlarında yoğunluk oluştu. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, hasar nedeniyle yapılan tamir çalışmalarının devam ettiği ve seferlerin yarın sabah normale döneceği belirtildi.

23.04.2024 20:08
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Üsküdar- Samandıra metro hattında 2 yolcusuz metro çarpıştı

Metro istasyonlarında yoğunluk oluştu

İSTANBUL - M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında eğitim amaçlı kullanılan ve içerisinde yolcu bulunmayan iki metro çarpıştı. Yaşanan olayın ardından metro istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Edinilen bilgiye göre, 21 Nisan gecesi M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında eğitim amaçlı kullanılan, içerisinde yolcu bulunmayan iki metro, Fıstıkağacı istasyonu tarafında kafa kafaya çarpıştı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken, yapılan çalışmalar nedeniyle metro istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul 'X' hesabından yaptığı açıklamada, "M5 Üsküdar-Samandıra metro hattının Fıstıkağacı İstasyonu civarında 21'i 22 Nisan'a bağlayan gece yaşanan olayda, eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki metronun çarpışması sonucunda metro hattının kuplajlarında hasar meydana geldi. Hasar nedeniyle yapılan tamir çalışmaları devam ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin yarın sabah normale döneceği" belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar-Samandıra metro hattında 2 yolcusuz metro çarpıştı - Son Dakika

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