Üsküdar vapurunda çocukların yanında biber gazlı kavga: Ortalık bir anda karıştı

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Üsküdar vapurunda çocukların yanında biber gazlı kavga: Ortalık bir anda karşıtı

İSTANBUL - Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda seyahat eden yolcular arasında neden çıktığı belli olmayan kavgada biber gazı sıkıldı. Gazdan vapurdaki yolcularda etkilendi.

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması yoğunluğa neden olurken, kalabalıktan rahatsız olan vatandaşlar arasında da zaman zaman gergin anlar yaşanıyor.

Eminönü - Üsküdar seferini yapan vapurda seyahat eden yolcular arasında neden çıktığı belli olmayan kavga yaşandı.

Biber gazı sıktı, hakaret etti

Yer kapma nedeniyle çıktığı düşünülen tartışmada yolculardan biri diğerine çantasından çıkardığı biber gazını sıktı. Çevredeki yolcular biber gazından etkilenmemek için kaçışırken, kadın yolcuların birbirlerine hakaret ettiği görüldü. Kavga Eminönü'nden Üsküdar'a kadar devam ederken, gözüne biber gazı sıkılan kadın yolcu, güvenlik görevlilerinden yardım isteyerek, biber gazı sıkan kişiden şikayetçi oldu.