Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Kavga Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Kavga Çıktı

Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi dersinde voleybol topuna ayakla vurulması nedeniyle öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkışında birbirine giren öğrencilerin yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgası başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgaya karışan öğrencilerden E.O. ve S.B. kafasından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kavganın yaşandığı okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

29.04.2024 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi dersinde voleybol topuna ayakla vurulması nedeniyle öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkışında birbirine giren öğrencilerin yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgası başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Üsküdar'da bulunan Zeynep Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beden eğitimi dersinde öğrencilerden birinin voleybol topuna ayakla vurması nedeniyle bir grup öğrenci arasında tartışma çıktı. Öğrenciler arasındaki sözlü tartışma okul çıkışında bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya bir kişi de bıçakla dahil oldu. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ve okul öğretmenleri zorlukla ayırdı. Kavgaya karışan öğrencilerden E.O. ve S.B. kafasından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kavganın yaşandığı okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olaya karışan öğrencilerin ailelerini okula çağırırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Şikayetçiyim"

Kavgaya karışan öğrencilerden E.O.'nun babası Elvan Oğlakçı, "Ders esnasında çocuklar voleybol oynarken top nedeniyle tartışmışlar. Saat dört gibi dışarıya çıkınca yaklaşık 25 kişilik öğrenci ve öğrenci olmayan bir grup, üç kişiyi darp edip bıçak çekiyorlar. Okuldakiler çocukları kurtarıyor. Ama o anda herhangi bir adli işlem başlatılmıyor. Sağlık sorunu olsa bile bir müdahale yapılmıyor. Ben şikayetçiyim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Zeynep Kamil, Cep Telefonu, Voleybol, Üsküdar, Kavga, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Kavga Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
13:46 Rapçi Stunna Girl, konser sırasında bir izleyicinin tacizine uğradı Eşi araya girince kavga çıktı Rapçi Stunna Girl, konser sırasında bir izleyicinin tacizine uğradı! Eşi araya girince kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 17:17:59. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Kavga Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement