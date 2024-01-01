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Üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk kamerada

Gaziantep'te iki genç, üstü açık otomobilin üzerine çıkarak uzun süre seyahat etti. Yaşanan tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Tehlikeli yolculuk esnasında araç üzerindeki gencin rahat tavırlarıysa gözden kaçmadı.

01.01.2024 - 17:39,  Güncelleme: 17:40
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Üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki genç, üstü açık otomobilin üzerine çıkarak uzun süre seyahat etti. Yaşanan tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi istikameti İpekyolu mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobilin üzerine çıkan iki genç, dakikalarca seyahat etti. Araç sürücüsü ve gencin tehlikeli yolculuğu pes dedirtti. Yaşanan o anlar bir başka sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tehlikeli yolculuk esnasında araç üzerindeki gencin rahat tavırlarıysa gözden kaçmadı.

Üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk kamerada
Kaynak: İHA
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Gaziantep, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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