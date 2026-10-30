Uttarakhand'da Badrinath dönüşü helikopter düştü, pilot ve 5 yolcu öldü - Son Dakika
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Uttarakhand'da Badrinath dönüşü helikopter düştü, pilot ve 5 yolcu öldü

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Uttarakhand'da Badrinath Tapınağı ziyaretinden dönen 5 yolcunun bulunduğu helikopter Chamoli'de düştü. Kazada pilot ve 5 yolcu yaşamını yitirdi; olumsuz hava koşulları arama-kurtarma çalışmalarını güçleştirse de cansız bedenlere ulaşıldı.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde tapınak ziyaretinden dönen yolcuları taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde tapınağa dini ziyaret gerçekleştiren 5 yolcuyu taşıyan helikopter düştü. Helikopterin düşmesi sonucu pilot ve 5 yolcu hayatını kaybetti. Yetkililer, helikopterin Hinduizm inancında önemli bir yere sahip olan Himalayalar'daki Badrinath Tapınağı'ndan eyaletin başkenti Dehradun'a dönüş yolculuğu sırasında düştüğünü bildirdi. Kazanın Chamoli bölgesinde Hindistan ordusuna ait askeri kampın yakınındaki Chhai köyü civarında meydana geldiği belirtildi.

Uttarakhand Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden bir yetkili, helikopterle öğle saatlerinde Joshimath Vadisi üzerinden geçerken irtibatın kesildiğini açıkladı. Yetkililer, yağış ve görüş mesafesinin düşmesi gibi olumsuz hava şartlarının arama-kurtarma çalışmalarını güçleştirdiğini kaydetti. Hindistan polisi, sahadaki zorluklara rağmen çalışmalar sonucunda hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

Kaza, her yıl nisan-kasım aylarında düzenlenen hac sezonunda yüksek rakımlı Char Dham kutsal bölgelerine ziyaretçi taşımacılığında yaygın olarak kullanılan helikopterlerin güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi. Resmi verilere göre, Uttarakhand eyaletinde 2016-2026 yılları arasında meydana gelen 12 helikopter kazasında toplam 21 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Helikopter3. SayfaGüncelPilotDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Uttarakhand'da Badrinath dönüşü helikopter düştü, pilot ve 5 yolcu öldü - Son Dakika
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