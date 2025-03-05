Üvey Kardeş Katilinde Ceza: 10 Yıl 10 Ay

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Üvey kardeşini öldüren adamın yargılandığı davada karar duruşması görüldü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de üvey kardeşi Sezer Keklikçi'yi silahla öldüren Caner Çayırcı, yargılandığı davanın karar duruşmasında 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Okunan otopsi raporunda, ölüme sebep olan kurşunun sekme sonucu isabet etmiş olduğunun belirlendiği anlatılırken, Çayırcı'nın avukatı Mustafa Emir Arslan karara itiraz edeceklerini belirtti.

Eskişehir'de 2 Ağustos 2023 tarihinde yaşanan tartışma sonrası bir düğün salonun otoparkında silahla üvey kardeşi Sezer Keklikçi'yi silahla öldüren Caner Çayırcı'nın yargılandığı davanın 6'incı celsesi görüldü. Eskişehir 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Caner Çayırcı'nın yanı sıra taraf avukatları katıldı. Mahkemede okunan, öldürülen Sezer Keklikçi'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ölüm raporunda, maktülün sekme sonucu vücuduna isabet eden mermi nedeniyle öldüğü belirtildi. Ayrıca raporda, "Kişinin ölümüne neden olan ateşli silah mermi çekirdeğinin vücuduna doğrudan isabet etmemiş olduğu, sekme sonucu isabet etmiş olduğu tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Caner Çayırcı, mahkemedeki savunmasında; "Ben o an ne yapacağımı bilemiyordum. İstesem ağabeyimi vurabilirdim. Yere ve havaya ateş ettim. Üzerime korkusuzca geliyor, geri dönmüyordu. Ben ailemle ağabeyim arasında tampon bölgeydim. Ben elinde silah olduğunu sandım, fakat bıçak varmış" ifadelerini kullandı.

10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı

Heyet, son savunmaların ardından Sezer Keklikçi'yi silahla öldüren üvey kardeşi Caner Çayırcı'ya 'olası kast ile kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimli 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca olay sırasında Sezer Keklikçi'in eşini yüzüne vurarak darp ettiği belirtilen sanık Çayırcı, 'kasten yaralama' suçundan da 5 yıl hapis cezası aldı.

"Hakkımızı sonuna kadar arayacağız"

Sanık Caner Çayırcı'nın aile avukatı Mustafa Emir Arslan, "Ölen kişinin üzerinde 35 ve 27 santimetrelik bıçaklar bulundu. Aynı gün içerisinde akrabalarını arayıp öldürmekle tehdit ettiğini belirlendi. Ayrıca ölen kişinin üzerinde silah, kanında da uyuşturucu ve alkol tespit edildi. Ağırlaştırılmış müebbetten açılan dosya indirimlerle birlikte 10 yıl 10 ay gibi bir hapis cezasına döndü. Mahkemede bunu takdir etti ve tahrik indirimlerini uyguladı. Mahkemede meşru müdafaa halinin bulunduğunu kanıtlamamıza rağmen bu süreçten maalesef yararlandırılmadık. Biz bunu üst mahkemeye, Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıyacağız ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.