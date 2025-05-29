Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı - Son Dakika
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Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı
29.05.2025 13:01
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Kayseri'de 7 yaşındaki üvey kızına eziyet ederek insan dışkısı yedirdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 40 yaşındaki Fatma Y., 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan verilen 5 yıl hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Kayseri'de üvey kızı B.Y.'ye (7) hakaret edip, eziyet ederek insan dışkısı yedirdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Fatma Y.'ye (40), verilen 5 yıl hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Olay, 15 Ağustos 2020 ile 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında Kayseri'de meydana geldi. Baba C.Y. (39), oğlu R.Y.'nin (6) 15 Ağustos 2020'de ranzadan düşerek ölmesi sonrası kızı B.Y.'nin ve eşinin davranışlarından şüphelenerek eve ses kayıt cihazı koydu. Ses kayıt cihazında Fatma Y.'nin, üvey kızı B.Y.'ye farklı tarihlerde hakarette bulunup, eziyet ettiği ve insan dışkısı yedirdiği ortaya çıktı. CY.'nin şikayeti üzerine eşi Fatma Y. hakkında 'Eziyet' suçundan dava açıldı.

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kayseri 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Fatma Y. ile mağdur B.Y. ve babası C.Y.'nin avukatı Mustafa Avşar hazır bulundu. Mahkeme hakimi, sanık Fatma Y.'yi, 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın daha önce mahkumiyetinin bulunması, suç konusunun önem ve değeri nazara alınarak sanığın etkin pişmanlık gösterip, yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığından sanık hakkında 'iyi hal' indirimi yapmadı.

İSTİNAF KARARI ONADI

Mağdur, B.Y.'nin avukatı Mustafa Avşar sanığın en üst sınırdan ceza alması gerektiği gerekçesiyle karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı incelemede mağdur avukatı Avşar'ın istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi yaptığı incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verdi. Kararın oy birliği ile alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Kayseri, 3-sayfa, Mahkeme, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Erol Çolak:
    Rabbım seni nasıl biliyorsa öyle yapsın ınşaallah 106 1 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Öz evlat üvey evlat ne fark eder ki sonuçta çocuk. Bu kadar vicdansız merhametsiz nasıl davranabilir bir insan inanılır gibi değil. 70 1 Yanıtla
  • Gakko 23:
    öffffff bu nasıl bi kafa yapısı 38 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bunlar oy kullanıyor.. 33 3 Yanıtla
  • Aka Hanse:
    bu ne domuzluktur ya.. ?????? 34 2 Yanıtla
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