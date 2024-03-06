İzmir'in Konak ilçesinde uygulama yapan trafik polisine motosikletle çarpıp yaralayan sürücünün ehliyetsiz olduğu ve bu yüzden uygulamadan kaçtığı ortaya çıktı.
Kaza dün saat 15.30 sıralarında, Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uygulama yaptığı esnada Ş.M.B. idaresindeki 35 PY 102 plakalı motosiklet, polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru yere yığılırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, hafif yaralandığı öğrenilen polis memuru, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis memuruna çarparak yaralanmasına sebep olan ve kaza yerinden kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı. Kimliğinin Ş.M.B. olduğu belirlenen sürücü, kısa süre sonra Konak'ta yakalandı. Gözaltına alınan Ş.M.B., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
Ehliyeti yokmuş
Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.M.B.'nin, ehliyet ve ruhsatının olmadığı için denetimden kaçmak istediği, bu esnada kendisini durdurmak isteyen trafik polisine çarptığı ortaya çıktı.
Yaralı polisinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltındaki sürücü Ş.M.B. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Uygulama yapan polis memuruna çarpıp yaralayan sürücü ehliyetsiz çıktı - Son Dakika
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