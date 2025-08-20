"Uygunsuz" diye paylaşılan görüntü izleyenleri ikiye böldü - Son Dakika
"Uygunsuz" diye paylaşılan görüntü izleyenleri ikiye böldü

20.08.2025 10:22
20.08.2025 10:22
"Uygunsuz" diye paylaşılan görüntü izleyenleri ikiye böldü
Bursa'da bir kadının erkeğin kucağına oturduğu anların sosyal medyada paylaşılması tartışma yarattı. Görüntüler izleyenleri ikiye bölerken, kimi kullanıcılar durumu normal karşıladı, kimileri ise sokakta yapılmasını eleştirdi.

Bursa'da kaydedilen görüntülerde, bir kadının bankta oturan erkeğin kucağına oturduğu, yanlarında bulunan başka bir kişinin de o anların fotoğrafını çektiği görülüyor.

İZLEYENLERİ İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede en çok izlenenler arasına giren video, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bir kesim, "Ne var bunda, herkesin özel hayatı kendine" yorumunda bulunurken, bir kesim ise "Sokak ortasında yapılacak şey mi?" diyerek tepki gösterdi.

Hükümetle memur sendikaları anlaşma sağlayamadı! Memur-Sen zam teklifini hakem kuruluna götürüyor
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
