Uykularında öldürülen anne, kızı ve torunu defnedildi - Son Dakika
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Uykularında öldürülen anne, kızı ve torunu defnedildi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir aile, uykularında silahla vurularak öldürüldükten sonra defnedildi. İddiaya göre, aile içi bir konudan dolayı bunalıma giren İ.B., eşi, kızı ve torununu silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs etti. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ancak hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi. Olayın zanlısı ise tedavi altında bulunuyor.

08.07.2024 19:53
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Uykularında öldürülen anne, kızı ve torunu defnedildi

MALATYA - Malatya'nın Arguvan ilçesinde uykularında silahla vurularak katledilen aile defnedildi.

Olay, Pazar saat 02.30 sıralarında Arguvan'ın Güveçli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki İ.B. aile içi bir konudan dolayı girdiği bunalım sonucu uykuda olan eşi Songül Budak'ı (64), kızı Cansu Aslan'ı ve 5 yaşındaki torunu Buğlem Aslan'ı silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Buğlem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı şahsın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi.

Adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan anne, kızı ve 5 yaşındaki Buğlem Aslan'ın cenazeleri şehir mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Olayın zanlısı İ.B.'nin ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Arguvan, Malatya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uykularında öldürülen anne, kızı ve torunu defnedildi - Son Dakika

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