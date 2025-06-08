Uysal Boğa Kaçtı, Trafiği Alt Üst Etti - Son Dakika
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Uysal Boğa Kaçtı, Trafiği Alt Üst Etti

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08.06.2025 09:35
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Uysal Boğa Kaçtı, Trafiği Alt Üst Etti
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Mehmet Duman'ın 'en uysal hayvanım' dediği boğa, karayolunda kargaşa yarattı. Duman, hayvanlara güvenilmemesi gerektiğini vurguladı.

'Bu benim en uysal hayvanım' dediği boğa, karayolunda trafiği durdurarak korku dolu anlar yaşattı

Hayvancılık yapan Mehmet Duman: "Ben uysal hayvandır diye söyledim ama hayvana güven olmuyormuş"

HATAY - Hatay'da 30 yıldır besicilik yapan Mehmet Duman'ın 'Bu benim en uysal hayvanım' dediği boğa, karayolunda trafiği birbirine kattı. Kaçan boğayı 2 saatte yakalamayı başaran Duman, 'hayvanlara güvenmeyin' diyerek kasapları uyardı.

Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Duman'a ait boğa kesim esnasında kaçarak karayoluna çıktı. Kendisini kovalayan kasaba ve besiciye korku dolu anlar yaşatan boğanın o anları cep telefonu kamerasına yansımıştı. Bir süre firari olarak gezen boğa, yakalanarak kurban edildi. Kesim esnasında boğayı kaçıran Duman, 'Bu boğa benim en uysal hayvanım' diyerek boğanın gözünü bağlamayı reddettiğini söyledi. Unutulmaz anlar yaşayan Duman, 'Hayvanlara güvenmeyin' diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

"Ben uysal hayvandır diye söyledim ama hayvana güven olmuyormuş"

Kesim esnasında boğayı elinden kaçıran Duman, "Ben ve kasap birlikte boğayı ahırdan çıkardık. Boğa çok uysaldı ve 6 aydır yanımdaydı. Kesime götürürken adamları gördü veya kan kokusunu aldı bilmiyorum. Ardından da ürktü ve kaçtı. Buradan karşı mezarlığın duvarından aşağıya kaçtı ve bizi bir kilometre koşturdu. Aşağıda bir yerde yakaladık. Allah'a şükür ne insanlara ne de hayvana bir şey olmadı. Trafikte Antakya ve Altınözü ilçe tarafından gelen araçlar vardı. Yolu her iki tarafından gelenler durdu ama biz o anda farkına varmadık. Böyle bir durum aklımıza gelmezdi. Kasap gözünü bağlayalım dedi ama ben boğa en uysal hayvanım diyerek yok dedim. Ben uysal hayvandır diye söyledim ama hayvana güven olmuyormuş. Yaklaşık 2 saat sürdü ve bizi baya uğraştırdı. Yakaladıktan sonra traktörün arkasına bağladık ve kesim yerine kadar getirdik. Bu sefer kurban etmeyi başardık. Ben 10 yıldır kurban işiyle uğraşıyorum. 30 yıldır da hayvancılık yapıyorum ama ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Bizde de kabahat vardı ve tedbirsiz davrandık. Boğa çok uysal bir hayvandı, o yüzden gözünü bağlamaya gerek duymadım. Buradan kasap arkadaşlara söylüyorum, hayvanlara güvenmeyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uysal Boğa Kaçtı, Trafiği Alt Üst Etti - Son Dakika

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