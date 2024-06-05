Uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Kars'ta yapılan operasyonda, bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik Dedektör Köpeği Daxo'nun yardımıyla gerçekleştirilen aramada, 19,73 gram metamfetamin maddesi bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.06.2024 11:33
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Uyuşturucu hassas burun Daxo'ya takıldı

KARS - Kars'ta uyuşturucu hassas burun Daxo'ya takıldı. Bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde seyir halindeki bir otomobile operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda Narkotik Dedektör Köpeği Daxo marifetiyle yapılan arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 19,73 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K.ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Narkotik, Kars, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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