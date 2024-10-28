Uyuşturucu Hükümlüsü Yenipazar\'da Yakalandı

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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde uyuşturucu suçlarından 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak (3 Dosya), Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama (2 Dosya) suçlarında aranan ve 14 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü Y.U. isimli şahıs Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi'nde yapılan araştırma ve takip sonucu yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN