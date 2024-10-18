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Uyuşturucu İhbarına Saldırı

Uyuşturucu İhbarına Saldırı

Mersin'de muhtarın uyuşturucu ihbarı sonrası evi ve aracı kurşunlandı, şüpheliler tutuklandı.

18.10.2024 10:46
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Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucuyla ilgili ihbarda bulunan muhtarın aracı ile evini kurşunlayan, bir şahsı da silahla darp edip yağmalayan şüpheli ile azmettirici kadın, polisin titiz çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürekli bilgilendirme yapan ilçeye bağlı Türbe Mahallesi Muhtarı Ali Salma'nın evi ve aracı kurşunlandı. Olayın ardından Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Polisin titiz çalışmasında muhtarın ev ve aracının kurşunlanma olayını gerçekleştiren şüphelinin Y.K. olduğu, azmettirenin ise kocası uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan N.T. olduğu belirlendi. Şüphelinin bir kişiyi daha silahla darp edip yağmalama yaptığını ortaya çıkaran polis operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 şüpheli de yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapma, tehdit, silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evi ve aracı kurşunlanan muhtar Ali Salma, "Mahallemizde uyuşturucuya karşı duyarlı bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızdan rahatsız olan bazı kişiler gece yarısı geldi evimizi, aracımızı kurşunladı. Emniyet güçlerimiz de bunları yakalayıp tutuklanmasını sağladı. Emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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