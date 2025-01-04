Uyuşturucu ile Yakalanan 5 Sanığa 60 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Uyuşturucu ile Yakalanan 5 Sanığa 60 Yıl Hapis İstemi

Uyuşturucu ile Yakalanan 5 Sanığa 60 Yıl Hapis İstemi

Ankara-Kastamonu yolunda yakalanan 5 sanıktan 60 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

04.01.2025 12:23
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Ankara'dan Kastamonu'ya gelirken uyuşturucu madde ile yakalanan 5 tutuklu sanık için 60 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, geçen yıl Mayıs ayında Kastamonu-Ankara kara yolu polis noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen şahısların bulunduğu araç, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Kastamonu-Ankara kara yolu üzerinde polis noktasında durdurulan araçta narkotik köpeği "Ceku" ile arama yapıldı. Aramada otomobilin direk kısmına zulalanmış vaziyette 168 adet uyuşturucu hap, 40,61 gram metamfetamin, 4,09 gram skunk, 1 adet hassas terazi ile 5 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili A.D., Y.O., Ü.A., K.A. ve E.E.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Şahıslar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açıldı. Duruşmada sanıkları hakkındaki mütalaasını açıklayan Cuumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklar hakkında 60 yıla kadar hapis cezası istedi. Cumhuriyet Savcısı, uyuşturucu ticaretine ilişkin mesajların ele geçirildiğini belirtti.

Cumhuriyet Savcısının mütalaasının ardından duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık A.G., "Beraatımı talep ediyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tek suçum yanlış zamanda yanlış yerde bulunmaktır. Ben sadece uyuşturucu kullanıcısıyım. Bu maddenin ticaretini yapmadım. 8 aydır tutukluyum. Aile bağlarım koptu. Mağdur oldum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanık Ü.A. ise, "Cezaevinde bulunduğum sürede ailem de ben de mağdur oldum. 25 yıllık kaynak ustasıyım. Benim uyuşturucudan gelecek paraya ihtiyacım yoktur. Kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmadım. Ben, sadece uyuşturucu kullanıcısıyım. Araçta bulunan uyuşturucu ile alakam yoktur. Hassas terazi ile uyuşturucu maddeler üzerinde parmak izim yoktur. Maddiyatım iyidir. Uyuşturucu ticaretinden elde edilecek paraya ihtiyacım yoktur. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık K.A. da, "Ben uyuşturucu ticareti yapmadım. Uyuşturucu ile yakından uzaktan alakam yok. Mütalaayı kabul etmiyorum. Babam, kanser hastası, cezaevindeyken babamın kanser olduğunu öğrendim. Babamın yanında olmak istiyorum. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Y.O. ise, "İddia makamının mütalaasını kabul etmiyorum. Sadece ben paketler halindeki kağıdı tuttum, bunun dışında başka bir suçum yoktur. Uyuşturucu ticareti kesinlikle yapmadım, bunu satmadım. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan sanık E.E.İ. de, "Mütalaaya karşı bir diyeceğim yoktur. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Duruşmaya katılan sanıkların avukatları, mütalaaya karşı süre talebinde bulunarak, sanıkların 8 aydır tutuklu bulunduklarını ve gelinen aşamada delil karartma gibi bir durum oluşmayacağını belirterek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu ile Yakalanan 5 Sanığa 60 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

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