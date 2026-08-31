Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramada 15 gram uyuşturucu madde ile 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.A., "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.