Uyuşturucu Kaçkını Jandarma Tarafından Yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satın almak ve kullanmak suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Işıklı, Kocagür ve İmamköy mahallelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı şok yol kontrol noktası uygulamasında içerisindeki şahsın durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Şahsın beyan ettiği kimlik numarasının yapılan sorgulamasında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan arandığının anlaşılması üzerine şüpheli şahıs kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan detaylı çalışma sonucu yakalanan şahsın gerçek kimliğinin A.P. olduğu ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uygulama kapsamında 99 araç ve 188 şahıs sorgulanırken, yakalaması olan 2 şahıs ve 1 aracın yakalandığı öğrenildi. - AYDIN