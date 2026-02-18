Uyuşturucu Kontrolünde Polisi Gözaltına Aldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Kontrolünde Polisi Gözaltına Aldılar

Uyuşturucu Kontrolünde Polisi Gözaltına Aldılar
18.02.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wolomin'de trafik denetiminde uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edilen polis memuru açığa alındı.

Polonya'nın Wolomin kentinde 11 Şubat akşamı gerçekleştirilen trafik denetiminde alkol ve uyuşturucu kontrolü yapan polis memuru, uyuşturucu etkisi altında olduğunun tespit edilmesinin ardından açığa alındı.

Polonya'da bir trafik kontrolü sırasında şaşırtan bir olay yaşandı. Başkent Varşova'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Wolomin kentinde 11 Şubat akşamında devriye görevi yapan trafik polis ekibinden bir memur, bir sürücüyü durdurarak alkol ve uyuşturucu testi yapmak istedi. Polis memurunun davranışlarında tuhaflık fark eden sürücü, yetkilinin alkol ya da uyuşturucunun etkisinde olabileceğini düşünerek durumu acil durum hattına bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen bir başka polis ekibi hem sürücüye hem de görevi başındaki polise alkol ve uyuşturucu testi yaptı. Test neticesinde her iki kişinin alkol muayenesi temiz çıkarırken, hem sürücünün hem de polis memurunun uyuşturucunun etkisi altında olduğu belirlendi. İki şahıs da gözaltına alınırken, hakkında disiplin soruşturması açılan polis memuru açığa alındı. Wolomin Savcılığı, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu Kontrolünde Polisi Gözaltına Aldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
DMM: CİMER’de 90 bin kişinin görev yaptığı iddiası doğru değildir DMM: CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı iddiası doğru değildir
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü İşte sebebi Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi
Peru’da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı Peru'da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı
Şampiyonlar Ligi’nde olay Attığı gol sonrası ırkçılık yapıldı, sahayı terk etti Şampiyonlar Ligi'nde olay! Attığı gol sonrası ırkçılık yapıldı, sahayı terk etti
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı

21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
20:23
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 21:50:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Kontrolünde Polisi Gözaltına Aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.