Uyuşturucu bağımlısı merdivenlerde sızıp kaldı
ADANA - Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, merdivenlerde sızıp kaldı.
İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs kriz geçirdi. Şahıs merdivenlerde sızıp kalırken çevreden geçen vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Bu görüntü, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu bir kez daha ortaya koydu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu Krizi Merdivenlerde: Genç Sızdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?