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Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Karabük'te uyuşturucu madde bulunduran E.K. isimli şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 100.60 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı
14.12.2023 - 23:05,
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Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı

KARABÜK - Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetlerini sıklaştırdı.

Yürütülen saha faaliyetleri ve istihbarı faaliyetler sonucu kentte faaliyeti tespit edilen E.K. isimli şahıs 100.60 gram bonzai türü uyuşturucu madde ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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